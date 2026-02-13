Поиск

Суд в Москве арестовал замглавы Челябинской области Андрея Фалейчика

Чиновника обвинили в получении взятки

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы по ходатайству следователя отправил под арест заместителя губернатора Челябинской области Андрея Фалейчика на два месяца - до 12 апреля - по делу о коррупции, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе Мосгорсуда.

Чиновнику вменяют ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Ранее в Следственном комитете РФ сообщали, что Фалейчику предъявлено обвинение в получении взятки в размере 1,88 млн рублей в период 2021-2023 гг. в должности главы городского округа Копейск от директора одной из коммерческих организаций за заключение договора долгосрочной аренды имущественного комплекса детского оздоровительного лагеря "Юность".

Фалейчика задержали сотрудники регионального УФСБ и Главного следственного управления СКР.

Кроме того, по информации правоохранительных органов, ранее были задержаны директор ООО "Юность" и подозреваемые в посредничестве при передаче взяток двое бывших заместителей главы администрации Копейска.


