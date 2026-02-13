Поиск

ЦБ сообщил о росте объема хищений мошенников в 2025 году до 29,3 млрд рублей

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - В 2025 году объем похищенных мошенниками средств составил 29,3 млрд рублей, что на 6,4% выше показателя 2024 года (27,5 млрд рублей), говорится в обзоре Банка России.

Количество операций без согласия клиента выросло почти на треть (31,2%), до 1,6 тысячи транзакций, после 1,2 тысячи в 2024 году. На рост показателя повлияло в том числе внедрение в банках с октября 2025 года спецкнопки для пострадавших, которая позволяет клиентам оперативно заявить о мошенничестве.

"Сервис стал востребован среди пострадавших с небольшими суммами, которые раньше не обращались в банк и полицию, что отразилось на динамике зафиксированного количества операций без добровольного согласия клиентов, а также способствовало пополнению базы данных Банка России о мошеннических операциях новыми реквизитами злоумышленников", - отмечает регулятор.

Банки в 2025 году вернули клиентам 1,7 млрд рублей, что составляет 5,9% от всего объема операций без их добровольного согласия за 2025 год. В 2024 году показатель составлял 9,9% (2,7 млрд рублей).

Количество мошеннических операций с использованием платежных карт в 2025 году по-прежнему было самым высоким среди остальных типов операций - 980,46 тысячи операций. Число таких операций по Системе быстрых платежей (СБП) составило 290,6 тысячи, по счетам без использования карт - 282,6 тысячи, по электронным кошелькам - 13,4 тысячи.

При этом наибольшая сумма средств была похищена с помощью счетов без открытия счета (10,6 млрд рублей), по СБП было украдено 10 млрд рублей, по картам - 7 млрд рублей, через электронные кошельки - 170 млн рублей.

Объем предотвращенных мошеннических операций в 2025 году составил 13,9 трлн рублей (в 2024 году - 13,5 трлн рублей). Работа антифрод-процедур кредитных организаций не позволила злоумышленникам совершить 134,16 млн (в 2024 году - 72,17 млн) мошеннических операций.

Банк России в 2025 году направил операторам связи с целью принятия соответствующих мер реагирования 69 тысяч номеров телефонов, которые использовались злоумышленниками для хищения средств у граждан. Количество мошеннических звонков с использованием телефонной связи снижается, отмечает регулятор.

Наиболее крупные хищения у граждан в прошлом году связаны с мошенническими схемами, сочетающими приемы и методы социальной инженерии и использование фишинговых сайтов официальных интернет-ресурсов коммерческих организаций, федеральных органов и государственных сервисов. Все большее распространение получают мошеннические схемы, связанные с привлечением средств граждан под предлогом инвестирования с упоминанием криптовалют и торговлей такого рода инструментами, сказано в обзоре.

Количество ресурсов, к которым был ограничен доступ на основании сведений Банка России, составило 37,4 тысячи единиц, что на 16,3% меньше аналогичного показателя 2024 года. Большую часть таких ресурсов составили фишинговые сайты, копирующие названия известных банков и инвестиционных компаний (43%). На ресурсы, которые злоумышленники используют для осуществления безлицензионной деятельности на рынке ценных бумаг, деятельности несуществующих кредитных и микрофинансовых организаций, пришлось около 36% ресурсов. Еще 21% занимают финансовые пирамиды.

