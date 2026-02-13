Финский залив может полностью замерзнуть впервые за последние годы

Палатки для зимней рыбалки на замерзшем Финском заливе Фото: Артем Пряхин/РИА Новости

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Финский залив покрылся льдом на 80%, сообщил начальник петербургского Гидрометцентра Александр Колесов.

"Морозная погода последних полутора месяцев позволила льду на Финском заливе продвинуться далеко на запад. Только вот усиление северо-восточного ветра в связи с проходом циклона южнее нашего региона начинает разрывать и растягивать лед. Покрытость залива льдом можно оценить в 80%, а то, что впереди еще долго будет морозная погода, может привести и к полному покрытию акватории залива", - написал он в своем телеграм-канале.

В последние относительно теплые зимы столько льда на заливе не было.

"Да, наша часть, восток Финского залива, покрывалась полностью льдом, но далеко на запад он не уходил, так как там было намного теплее, чем в Петербурге", - отметил Колесов.