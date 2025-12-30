Путин поздравил с наступающим Новым годом Трампа, Си Цзиньпина, Эрдогана и других лидеров

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU Президент РФ Владимир Путин поздравил с наступающим Новым годом и Рождеством зарубежных лидеров, включая президента США Дональда Трампа, председателя КНР Си Цзиньпина, турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Индии Нарендру Моди.

Также Путин поздравил лидера КНДР Ким Чен Ына и президента ЮАР Сирила Рамафосу.

Поздравления направлены группе лидеров стран постсоветского пространства: президенту Абхазии Бадре Гунбе, Азербайджана - Ильхаму Алиеву, премьеру Армении Николу Пашиняну, президенту республики Ваагну Хачатуряну, Белоруссии - Александру Лукашенко, Казахстана - Касым-Жомарту Токаеву, Киргизии - Садыру Жапарову, Таджикистана - Эмомали Рахмону, Туркменистана - Сердару Бердымухамедову, Узбекистана - Шавкату Мирзиёеву и Южной Осетии - Алану Галоеву.

В числе европейских лидеров, которым направлены поздравительные телеграммы, премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо. Кроме того, поздравление направлено папе римскому Льву XIV.

Российский лидер поздравил лидеров стран Латинской Америки: президента Бразилии Луиса Лулу да Силва, Венесуэлы - Николаса Мадуро, Кубы - Мигеля Диас-Канеля, сопрезидентов Никарагуа Даниэля Ортегу и Росарио Мурилью.

Кроме того, Путин поздравил группу других лидеров стран Азии и Африки.