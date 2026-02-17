Каршеринги "Делимобиль" и BelkaCar включены в "белый список" Минцифры

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Каршеринговые сервисы "Делимобиль" и BelkaCar включены в перечень цифровых платформ, доступных в периоды отключений мобильного интернета по соображениям безопасности (так называемый белый список Минцифры), сообщили компании.

В сообщении "Делимобиля" указано, что ограничения мобильного интернета "напрямую влияли на пользовательский опыт: в отдельных случаях автомобили отображались на карте, но были недоступны для старта аренды", а "техническим специалистам требовалось больше времени для поиска машин и проведения обслуживания".

В августе компания оценивала на уровне 10% от выручки негативный эффект от геолокационных проблем.

В "белом списке" уже есть каршеринговые сервисы "Ситидрайв" и "Яндекс Драйв".