Проект о запрете на использование кредитных карт для ставок принят в I чтении

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который вводит запрет на прием ставок в букмекерских конторах и тотализаторах с использованием кредитных карт.

Документ (№720112-8) был внесен в парламент в сентябре 2024 г. группой сенаторов.

Согласно законопроекту, вводится запрет на прием интерактивных ставок и проведение операций по расчетам с использованием кредитных карт (эквайринг) в пунктах приема ставок. Единый центр учета переводов ставок букмекерских контор и тотализаторов (ЕЦУПИС) не сможет осуществлять переводы с кредитных карт организаторам азартных игр.

Банки-эмитенты кредитных карт обязаны отказывать клиентам в проведении операций по переводу денежных средств с кредитных карт в пользу получателя при наличии присвоенных в платежной системе кодов или идентификаторов, указывающих на осуществление получателем деятельности по организации и проведению азартных игр.

Также законопроект запрещает размещение букмекерских контор, тотализаторов и их пунктов приема ставок в зданиях, где расположены МФО или их филиалы, а также на прилегающих к таким зданиям территориях. Границы прилегающих территорий будут определять региональные власти по правилам, установленным правительством.

Ранее комитет Госдумы по экономической политике поддержал законопроект, но указал, что механизм ограничений на использование заемных денежных средств требует дополнительной проработки. В частности, комитет отмечает, что букмекеры и ЕЦУПИС не располагают информацией о том, осуществляется ли перевод кредитных или обычных денежных средств, такими сведениями обладают лишь банки.

Дата вступления в силу закона не определена.

