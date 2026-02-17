Полярники в Антарктиде зафиксировали на камеру редкое солнечное затмение

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Российским полярникам на станции Восток в Антарктиде удалось зафиксировать на камеру редкое кольцеобразное полное затмение солнца, которое наблюдалось во вторник в Южном полушарии, сообщает пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) во вторник.

"В 15:13 по московскому времени Луна закрыла примерно 0,963 диаметра солнечного диска, оставив видимой тонкую "кольцевую" часть Солнца. Фаза полного затмения длилась 2 минуты 19 секунд, а общая продолжительность затмения составила около четырёх с половиной часов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что такое астрономическое явление наблюдается, когда Луна находится достаточно далеко от Земли, чтобы не закрыть Солнце полностью: в результате яркий ободок Солнца создаёт впечатляющий эффект, хотя не позволяет увидеть ни корону, ни звезды вблизи Солнца.