Умер иллюзионист Эмиль Кио

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Народный артист РСФСР, артист цирка, иллюзионист Эмиль Кио скончался на 88-м году жизни. Об этом сообщил генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный.

"На 88-м году умер Народный артист России Эмиль Кио", - сообщил Запашный в своем телеграм-канале.

Эмиль Кио – потомственный цирковой артист. Его отец – Эмиль Кио – иллюзионист, создатель иллюзионных представлений. Он придумал и впервые показал целый ряд фокусов, принципами которых теперь пользуется большинство иллюзионистов. С 1961 выступал в аттракционе как ассистент своего отца, затем, после смерти Эмиля Кио-старшего, выступал вместе со своим братом Игорем. Был артистом Всесоюзного творческо-производственного объединения государственных цирков "Союзгосцирк". Гастролировал в разных странах мира, всего дал более 14 тыс. представлений. С 1991 возглавлял Союз цирковых деятелей России, в 2016 году подал в отставку.