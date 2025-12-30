Поиск

Белоусов назвал российскую армию самой боеспособной в мире

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что российская армия в ходе специальной военной операции демонстрирует настоящий профессионализм, она - самая боеспособная в мире.

"В 2025 мы продолжили повышать боевые возможности наших Вооруженных сил. И сегодня можно с уверенностью сказать, что российская армия самая боеспособная в мире", - сказал Белоусов в ходе новогоднего поздравления, распространенного Минобороны РФ во вторник.

"Она на деле доказывает, что в состоянии обеспечить суверенитет страны и отстоять ее национальные интересы. В ходе специальной военной операции российские солдаты и офицеры проявляют настоящий профессионализм, самоотверженность и отвагу. Героически сражаются за свою страну. Навечно в наших сердцах останутся те, кто отдал жизни ради мирного будущего России", - сказал он.

"Хочу искренне поблагодарить трудовые коллективы предприятий, волонтеров, общественные организации, всех неравнодушных граждан. Совместными усилиями мы приближаем нашу общую победу", - сказал министр.

