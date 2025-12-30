Минобороны РФ сообщило о поражении 109 беспилотников над регионами

Над Брянской областью сбиты 80 БПЛА, над Московским регионом – восемь

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что с 16:00 до 20:00 (по московскому времени) дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 109 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как заявили в Минобороны РФ, 80 беспилотников поразили над территорией Брянской области, 10 БПЛА – над территорией Калужской области, восемь БПЛА – над территорией Московского региона, в том числе три БПЛА, летевших на Москву.

Кроме того, семь беспилотников сбиты над территорией Курской области, два БПЛА – над территорией Воронежской области и по одному БПЛА – над территориями Белгородской и Смоленской областей.