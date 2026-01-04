Российские военные за день уничтожили 253 беспилотника

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Средства противовоздушной обороны с 13:00 до 20:00 мск перехватили и уничтожили 253 украинских беспилотника самолетного типа над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.

По данным ведомства, 86 дронов нейтрализованы над Брянской областью, 53 - над Белгородской, 39 - над Московским регионом.

В министерстве сообщили, что также перехвачены и уничтожены 27 беспилотников над Калужской областью, 14 - над Курской, по восемь БПЛА - над Рязанской и Тульской областями, по три - над Владимирской, Волгоградской, Липецкой, Орловской и Ростовской областями, два - над Воронежской и один - над Смоленской.