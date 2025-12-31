Электроснабжение в Запорожской области восстановлено

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Энергетики восстановили электроснабжение Запорожской области, нарушенное обстрелами ВСУ, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в среду.

"Электроснабжение населенных пунктов Запорожской области восстановлено", - написал Балицкий в своем телеграм-канале.

Энергоснабжение большей части области удалось восстановить к вечеру среды, но работы в отдельных районах региона продолжались.

Вечером во вторник губернатор сообщил, что ВСУ атаковали энергоинфраструктуру области - без света оставались около 170 тысяч абонентов.

