В Запорожской области в результате атак БПЛА ранены четыре человека

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В Запорожской области в результате атак БПЛА ранены четыре человека, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"В результате атаки БПЛА противника по частному сектору Васильевского муниципального округа пострадали две женщины 1968 и 1949 года рождения и мужчина 1965 года рождения. В Михайловском муниципальном округе пострадала женщина 1976 года рождения", - написал он в Telegram.

Все раненые госпитализированы.