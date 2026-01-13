Поиск

В Запорожской области в результате атак БПЛА ранены четыре человека

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В Запорожской области в результате атак БПЛА ранены четыре человека, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"В результате атаки БПЛА противника по частному сектору Васильевского муниципального округа пострадали две женщины 1968 и 1949 года рождения и мужчина 1965 года рождения. В Михайловском муниципальном округе пострадала женщина 1976 года рождения", - написал он в Telegram.

Все раненые госпитализированы.

Хроника 24 февраля 2022 года – 13 января 2026 года Военная операция на Украине
Евгений Балицкий Запорожская область Михайловский муниципальный округ Васильевский муниципальный округ
