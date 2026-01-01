Обломки БПЛА упали на территории промпредприятия на Кубани, пострадавших нет

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Обломки беспилотных летательных аппаратов упали на территории промышленного предприятия в Краснодарском крае, сообщил оперативный штаб региона.

В результате произошло возгорание на площади 25 кв. метров. К утру пожар был потушен. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в ночь на 1 января из-за попытки украинских БПЛА атаковать гражданские объекты повреждения получили два частных дома в станице Северской на Кубани. Обломками посекло крыши, выбило окна. Пострадавших нет, на месте работают оперативные и специальные службы.