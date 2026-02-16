Комитет Госдумы поддержал введение НДС на импортные товары на маркетплейсах

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по промышленности и торговле поддержал предложение ввести НДС на импортную продукцию, реализуемую с использованием цифровых платформ, независимо от наличия беспошлинного порога, а также выступил за выравнивание условий торговли для российских и зарубежных продавцов на маркетплейсах.

Проект рекомендаций Госдумы, который комитет подготовил после парламентских слушаний на тему "О развитии отраслей легкой промышленности", размещен в электронной базе данных Думы. Отдельный блок в документе посвящен совершенствованию регулирования посреднических цифровых платформ. В частности, правительству предлагается проработать вопрос введения НДС на импортную продукцию, реализуемую с использованием посреднических цифровых платформ, независимо от наличия беспошлинного порога. В настоящее время товары для личного пользования стоимостью до 200 евро и весом до 31 кг, доставляемые перевозчиком или пересылаемые в международных почтовых отправлениях, ввозятся на таможенную территорию ЕАЭС без уплаты таможенных пошлин, налогов (приложение № 1 к решению Совета ЕЭК от 20 декабря 2017 года № 107).

Глава Минпромторга Антон Алиханов на прошлой неделе предложил ввести полный НДС в 22% для иностранных товаров, приобретаемых на маркетплейсах, с 1 января 2027 года. Это предложение отличается от проекта Минфина, который предусматривает поэтапное повышение ставки: 5% в 2027 году, 10% в 2028-м, 15% в 2029-м и 20% с 2030 г. Алиханов также сообщил, что министерство работает над корректировкой системы трансграничной электронной торговли и выравниванием комиссий на маркетплейсах.

Комитет Госдумы в проекте постановления парламента также предлагает правительству устранить пробелы в правилах трансграничной торговли при прямых продажах товаров от иностранных продавцов российским покупателям. Речь идет о ситуации, когда товар, отправленный напрямую посылкой от зарубежного продавца, попадает в иной налоговый и регуляторный режим, чем товар, ввезенный импортером и проданный внутри страны.

Среди других мер - установление преференций для российских поставщиков при начислении комиссий маркетплейсов, а также предоставление операторам платформ инструментов контроля за соблюдением прав интеллектуальной собственности путем интеграции с информационными ресурсами Роспатента.

Помимо регулирования платформ, предлагается прекратить действие в России документов об оценке соответствия, выданных органами по сертификации государств членов ЕАЭС, допустивших три нарушения или более в течение одного года.

Рекомендации также содержат ряд мер по поддержке и защите отечественных производителей. Правительству предлагается рассмотреть вопрос увеличения единой лизинговой субсидии на оборудование с текущих 650 млн руб. до 1,5 млрд руб. в год. Также предлагается расширить перечень маркируемых товаров легкой промышленности в системе "Честный знак" и распространить маркировку на сумки, чемоданы и кожевенные заготовки для обуви.

Отдельный блок рекомендаций касается сырьевого обеспечения отрасли. Минпромторгу совместно с Минсельхозом предлагается проработать вопросы об осуществлении биржевой торговли на рынке шерсти для формирования индикативной цены и консолидированных закупок.