Москва решительно отвергает обвинения в отравлении Навального

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле решительно отвергают обвинения в отравлении Алексея Навального.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков по просьбе журналистов прокомментировал совместное заявление ряда стран, сделанное "на полях" Мюнхенской конференции, о том, что Навальный был отравлен ядом эпибатидином и что "только российское государство имело возможность" применить этот яд. Пескову задали вопрос, какова реакция Кремля на это заявление.

"Очень негативная. Мы, естественно, не приемлем подобных обвинений, мы с ними не согласны, мы считаем их предвзятыми и ни на чём не основанными. И, собственно, мы их решительно отвергаем", - сказал Песков.