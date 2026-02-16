Прокуратура Ставрополья открыла горячую линию из-за проблем с водоснабжением

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Прокуратура Ставропольского края открыла горячую линию для жалоб на сбои в водоснабжении в регионе Кавказских Минеральных Вод, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Особое внимание прокуроры уделяют организации бесперебойного водоснабжения объектов социальной инфраструктуры, а также подвозу воды населению.

Ставрополькрайводоканал сообщает, что завершить аварийные работы должны до 19:00 понедельника, воду по магистральным водоводам начнут подавать через час, в 20:00. В связи с большой протяженностью водоводов и разводящих сетей для заполнения системы водоснабжения и выхода на рабочий режим потребуется не менее суток.

Водоснабжение в городах Кавминвод начали ограничивать с 12 февраля из-за аварии на магистральном Кубанском водоводе. В результате повреждения подача воды на главную насосную станцию была сокращена. Аварию планировали устранить в пятницу, 13 февраля, но ее ликвидация затянулась из-за невозможности отвода воды от места повреждения и выполнения ремонта под большим давлением. 15 февраля подачу воды в Ессентуки, Железноводск, Лермонтов, Пятигорск, Минераловодский и Предгорный округа вновь ограничили.

В Пятигорске введен режим ЧС муниципального уровня из-за отсутствия водоснабжения на протяжении более чем суток на территории поселков Энергетик, Нижнеподкумский, Средний Подкумок и станицы Константиновской.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров потребовал ускорить ликвидацию аварии.