Поиск

Гособвинение запросило пожизненные сроки для исполнителей теракта в Crocus

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Прокурор запросил пожизненный срок для 15 фигурантов дела о теракте в подмосковном Crocus City Hall, в том числе четверым исполнителям преступления.

"Обвинение предложило назначить 15 подсудимым, в том числе четырем непосредственным исполнителям теракта, наказание в виде пожизненного лишения свободы", - сообщили "Интерфаксу" в Генпрокуратуре РФ в понедельник.

Как заявила агентству адвокат потерпевших Людмила Айвар, другим фигурантам прокурор запросил сроки от 19 до 22 лет колонии.

В РоссииИсполнители теракта в Crocus City Hall признали вину и заявили о раскаянииИсполнители теракта в Crocus City Hall признали вину и заявили о раскаянииЧитать подробнее

Также, по словам адвоката, гособвинение запросило фигурантам дела штрафы от 500 тыс. рублей до 2 млн 700 тыс. рублей.

Фигурантам дела предъявлены обвинения в теракте, содействии террористической деятельности, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности и других преступлениях.

22 марта 2024 года в подмосковном Красногорске перед началом концерта рок-группы "Пикник" в Crocus City Hall ворвались несколько мужчин и открыли огонь по посетителям и персоналу. В здании возник пожар.

Как сообщали в Генпрокуратуре РФ, в результате теракта погибли 147 человек, пострадали 336. Три человека пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 млрд рублей.

В мае 2024 года директор ФСБ РФ Александр Бортников сообщил, что "подготовительные действия, финансирование, нападение и отход террористов координировались через интернет членами группировки "Вилаят Хорасан" (афганский филиал запрещенной в РФ террористической организации ИГ), находившимися в афгано-пакистанской зоне".

Официальный представитель Следственного комитета РФ (СКР) Светлана Петренко говорила, что шестеро выходцев из Средней Азии заочно арестованы и объявлены в розыск по обвинению в организации этого теракта.

По данным СКР, они завербовали четверых исполнителей нападения - Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова, Шамсидина Фаридуни и Саидакрами Рачабализоду - и организовали их обучение за границей. Кроме того, ряд обвиняемых по делу планировали совершить подрыв развлекательного комплекса в дагестанском Каспийске.

По версии следствия, преступление было спланировано и осуществлено при участии украинских спецслужб. В СК РФ заявляли, что после совершения теракта четверо исполнителей пытались скрыться на Украине, но были задержаны на территории Брянской области.

Хроника 22 марта 2024 года – 16 февраля 2026 года Нападение на Crocus City Hall
Crocus City Hall Генпрокуратура РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Гособвинение запросило пожизненные сроки для исполнителей теракта в Crocus

Комитет Госдумы поддержал введение НДС на импортные товары на маркетплейсах

 Комитет Госдумы поддержал введение НДС на импортные товары на маркетплейсах

Путин исключил Сергея Иванова из состава Совбеза

 Путин исключил Сергея Иванова из состава Совбеза

Ладожское озеро полностью замерзло

В Тульской области на трассе "Дон" образовался затор из-за серии ДТП

Куренков назвал проблемой МЧС дефицит кадров из-за низких зарплат

 Куренков назвал проблемой МЧС дефицит кадров из-за низких зарплат

В Белгороде создадут комиссии по работе с жалобами на ЖКУ

Москва решительно отвергает обвинения в отравлении Навального

МЧС сообщило о гибели девяти человек за неделю из-за падения снега с крыш

 МЧС сообщило о гибели девяти человек за неделю из-за падения снега с крыш

Прокуратура Ставрополья открыла горячую линию из-за проблем с водоснабжением
Хроники событий
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 72 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8425 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 137 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 82 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 429 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2515 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });