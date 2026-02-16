Гособвинение запросило пожизненные сроки для исполнителей теракта в Crocus

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Прокурор запросил пожизненный срок для 15 фигурантов дела о теракте в подмосковном Crocus City Hall, в том числе четверым исполнителям преступления.

"Обвинение предложило назначить 15 подсудимым, в том числе четырем непосредственным исполнителям теракта, наказание в виде пожизненного лишения свободы", - сообщили "Интерфаксу" в Генпрокуратуре РФ в понедельник.

Как заявила агентству адвокат потерпевших Людмила Айвар, другим фигурантам прокурор запросил сроки от 19 до 22 лет колонии.

Также, по словам адвоката, гособвинение запросило фигурантам дела штрафы от 500 тыс. рублей до 2 млн 700 тыс. рублей.

Фигурантам дела предъявлены обвинения в теракте, содействии террористической деятельности, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности и других преступлениях.

22 марта 2024 года в подмосковном Красногорске перед началом концерта рок-группы "Пикник" в Crocus City Hall ворвались несколько мужчин и открыли огонь по посетителям и персоналу. В здании возник пожар.

Как сообщали в Генпрокуратуре РФ, в результате теракта погибли 147 человек, пострадали 336. Три человека пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 млрд рублей.

В мае 2024 года директор ФСБ РФ Александр Бортников сообщил, что "подготовительные действия, финансирование, нападение и отход террористов координировались через интернет членами группировки "Вилаят Хорасан" (афганский филиал запрещенной в РФ террористической организации ИГ), находившимися в афгано-пакистанской зоне".

Официальный представитель Следственного комитета РФ (СКР) Светлана Петренко говорила, что шестеро выходцев из Средней Азии заочно арестованы и объявлены в розыск по обвинению в организации этого теракта.

По данным СКР, они завербовали четверых исполнителей нападения - Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова, Шамсидина Фаридуни и Саидакрами Рачабализоду - и организовали их обучение за границей. Кроме того, ряд обвиняемых по делу планировали совершить подрыв развлекательного комплекса в дагестанском Каспийске.

По версии следствия, преступление было спланировано и осуществлено при участии украинских спецслужб. В СК РФ заявляли, что после совершения теракта четверо исполнителей пытались скрыться на Украине, но были задержаны на территории Брянской области.