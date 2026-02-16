В Тульской области на трассе "Дон" образовался затор из-за серии ДТП

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - В Тульской области на федеральной трассе "Дон" случилось несколько ДТП, погиб человек, еще шестеро получили травмы, движение по трассе затруднено, сообщили в Госавтоинспекции.

На 214-м км дороги произошло шесть ДТП с участием 14 машин, там, по предварительным данным, пострадали шестеро. На 212-м километре одна машина наехала на другую, которая в тот момент стояла, погибла пассажирка Haval.

Кроме того, на 240-252 км трассы произошло еще несколько дорожно-транспортных происшествий, движение ограничено.

Движение по одной полосе в сторону Воронежа уже восстановили.

В пресс-службе ГУ МЧС по Тульской области сообщили, что две крупные аварии на трассе "Дон" привели к задержке движения. По данным ведомства, в 11:25 поступило сообщение о ДТП на 254-м км трассы "Дон" в Богородицком районе, где произошло столкновение транспортных средств. Пострадавших нет.

Спустя два часа авария с участием нескольких машин произошла на 211-м км трассы в Киреевском районе. "Имеются пострадавшие. На месте происшествия находятся сотрудники МЧС России и скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

В результате обоих ДТП образовался затор, организовано движение по объездной дороге через Богородицк, отметили в МЧС.

По данным синоптиков, в Тульской области до конца суток ожидается сильный снег, с выпадением более 20 мм осадков.