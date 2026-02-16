Куренков назвал проблемой МЧС дефицит кадров из-за низких зарплат

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Глава МЧС РФ Александр Куренков заявил о дефиците кадров в подразделениях ведомства из-за низкой оплаты труда.

"Одной из проблем для министерства по-прежнему остается отток кадров из реагирующих подразделений. Основная причина - низкий уровень оплаты труда как рядовых сотрудников, так и специалистов с высокой степенью подготовки. Это неоднократно подтверждалось Счетной палатой по результатам проведения контрольных мероприятий в МЧС России", - сказал Куренков на заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции в понедельник.

Он отметил, что МЧС совместно с Минфином уже прорабатывает вопрос увеличения финансирования для повышения оклада сотрудникам ведомства.

"Отдельным вопросом является привлечение военнослужащих по призыву для комплектования реагирующих подразделений Федеральной противопожарной службы. С Минобороны России эта инициатива уже согласована", - добавил Куренков.

В случае поддержки данной инициативы президентом РФ Владимиром Путиным, МЧС внесет соответствующие изменений в Федеральный закон "О пожарной безопасности".