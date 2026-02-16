Поиск

В Белгороде создадут комиссии по работе с жалобами на ЖКУ

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Белгородский губернатор Вячеслав Гладков на оперативном совещании областного правительства поручил создать в Белгороде комиссии по работе с обращениями граждан о непоставленных из-за энергосбоев коммунальных услугах.

"Каждая комиссия должна работать на базе управ города Белгорода. Составляйте, определяйте график, говорите с какими документами, кто должен прийти, и самое главное - время на рассмотрение. (...) В рамках исполнения данного поручения прошу вас на следующей неделе, в понедельник подготовить график работы комиссий", - сказал он и добавил, что в комиссии должны войти представители ресурсных организаций.

"Если ресурсные организации не подчиняются городу, обязать (...) и обеспечить присутствие данных представителей на встрече с жителями", - заявил Гладков.

По его словам, комиссии должны работать до конца апреля. Контроль за работой комиссий губернатор возложил на министерство ЖКХ области и жилнадзор.

Он также поручил увеличить количество аварийных бригад по регулировке подачи тепла в многоквартирные дома Белгорода после отключения из-за энергосбоев за счет прибытия специалистов из других муниципалитетов.

В результате ракетных атак ВСУ на Белгород повреждены энергообъекты. В городе перебои с электро- и теплоснабжением.

