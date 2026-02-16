Ладожское озеро полностью замерзло

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Ладожское озеро полностью покрылось льдом, сообщил в понедельник начальник Гидрометцентра Петербурга и Ленинградской области Александр Колесов.

"Продолжением морозной погоды в нашем регионе стало и замерзание Ладожского озера. Теперь можно констатировать, что ледяной покров на Ладоге составляет 100% от площади озера", - написал синоптик в телеграм-канале.

В минувшую пятницу он сообщил, что впервые за последние годы может полностью замерзнуть и Финский залив. По состоянию на конец прошлой недели, залив был покрыт льдом на 80%.