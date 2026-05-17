После пожара на АЗС в Пятигорске задержан директор сети автозаправок

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - В Пятигорске (Ставропольский край) задержан директор сети автозаправочных станций, на одной из которых накануне произошел взрыв и пожар с пострадавшими, сообщает в воскресенье пресс-служба СУ СКР по региону.

"В Пятигорске следователи СК России задержали директора сети автозаправочных станций, в результате возгорания на одной из которых пострадали граждане", - говорится в сообщении.

В пресс-релизе отмечается, что 38-летний директор сети автозаправочных станций задержан по подозрению в совершении преступления, расследуемого по возбужденному ранее уголовному делу по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Проводятся выемки документов, допросы свидетелей, изымается разрешительная документация, назначен ряд судебных экспертиз, в том числе взрывотехническая и пожаротехническая.

Также проверяется деятельность других автозаправочных станций данной организации на предмет соответствия требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей, сообщили в региональном управлении СК РФ.

Как отмечается, произошедшее стало возможным в результате разгерметизации рукава и использования на автозаправочной станции газового оборудования, не отвечающего требованиям безопасности здоровья потребителей. По данным следствия, в процессе перекачки из газовоза в резервуар сжатого углекислого газа произошла его утечка с последующим хлопком и возгоранием газо-воздушной смеси.

16 мая на газовой автозаправке в Пятигорске при разгрузке автомобиля-газовоза произошел взрыв с последующим возгоранием. Площадь пожара составляла 1 тыс. кв. м. Пострадали шесть человек, трое из них госпитализированы.

В многоквартирном доме рядом с местом ЧП выбиты окна в 17 квартирах. Сами квартиры, жители и имущество не пострадали. Взрывной волной повреждено несколько магазинов. От пожара также пострадали несколько производственных зданий.