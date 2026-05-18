Поиск

В МИД РФ заявили, что Москва не получала от Киева сигналов о новом раунде переговоров

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Москва пока не получала от Украины сигналов о готовности к новому этапу переговоров.

В РоссииВ Подмосковье в результате атаки беспилотников погибли три человекаЧитать подробнее

"Никаких сигналов из Киева о готовности субстантивно продвинуться в деле урегулирования мы не получали", - сообщил Галузин "Известиям".

В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что прекращение огня на Украине и мирные переговоры возможны только после вывода ВСУ с территории Донбасса.

"Для того, чтобы наступило прекращение огня, и открылся коридор к полноформатным мирным переговорам, как об этом уже говорил президент в июне уже позапрошлого года, выступая перед руководящим составом МИД РФ, Зеленский должен отдать приказ вооруженным силам Украины прекратить огонь и покинуть территорию Донбасса, покинуть территорию российских регионов", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, какие шаги, о которых неоднократно говорила Москва, должен предпринять Киев для завершения конфликта.

"В этот момент наступит прекращение огня, и стороны могут спокойно заняться переговорами, которые, кстати говоря, неизбежно будут очень сложными и будут содержать большое количество важных деталей", - добавил представитель Кремля.

Хроника 24 февраля 2022 года – 18 мая 2026 года Военная операция на Украине
МИД РФ Михаил Галузин Украина переговоры
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Вулкан Безымянный на Камчатке вслед за Шивелучем выбросил столб пепла

В МИД РФ заявили, что Москва не получала от Киева сигналов о новом раунде переговоров

Решетников заявил о новых аргументах в пользу дальнейшего смягчения ДКП

 Решетников заявил о новых аргументах в пользу дальнейшего смягчения ДКП

Минобороны РФ сообщило о нейтрализации с 14:00 36 украинских БПЛА

Что произошло за день: воскресенье, 17 мая

На Запорожской АЭС сообщили о повреждении транспортного цеха в результате обстрела

После пожара на АЗС в Пятигорске задержан директор сети автозаправок

 После пожара на АЗС в Пятигорске задержан директор сети автозаправок

Газопровод и подстанция повреждены после взрыва на АЗС в Пятигорске

Минобороны РФ заявило об уничтожении за сутки свыше 1 тыс. дронов ВСУ

Вузы могут начислить поступающим до 15 баллов дополнительно за индивидуальные достижения
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9450 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2218 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов