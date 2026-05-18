В МИД РФ заявили, что Москва не получала от Киева сигналов о новом раунде переговоров

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Москва пока не получала от Украины сигналов о готовности к новому этапу переговоров.

"Никаких сигналов из Киева о готовности субстантивно продвинуться в деле урегулирования мы не получали", - сообщил Галузин "Известиям".

В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что прекращение огня на Украине и мирные переговоры возможны только после вывода ВСУ с территории Донбасса.

"Для того, чтобы наступило прекращение огня, и открылся коридор к полноформатным мирным переговорам, как об этом уже говорил президент в июне уже позапрошлого года, выступая перед руководящим составом МИД РФ, Зеленский должен отдать приказ вооруженным силам Украины прекратить огонь и покинуть территорию Донбасса, покинуть территорию российских регионов", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, какие шаги, о которых неоднократно говорила Москва, должен предпринять Киев для завершения конфликта.

"В этот момент наступит прекращение огня, и стороны могут спокойно заняться переговорами, которые, кстати говоря, неизбежно будут очень сложными и будут содержать большое количество важных деталей", - добавил представитель Кремля.