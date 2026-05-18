Роспотребнадзор направит в Уганду специалистов для борьбы с Эболой
Он также передаст разработанные и применяемые в РФ тесты для диагностики заболевания
Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор по просьбе Уганды направит в страну группу специалистов для помощи в борьбе с лихорадкой Эбола и проведения эпидемиологического расследования.
"В связи со вспышкой лихорадки Эбола, вызванной ортоэболавирусом Бундибуджио, в Демократической Республике Конго и случаями этого заболевания в столице соседней Уганды, Роспотребнадзор по просьбе угандийской стороны направит в Кампалу группу специалистов для проведения эпидемиологического расследования", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
Кроме того, Роспотребнадзор окажет материально-техническую помощь Минздраву Уганды и передаст разработанные и применяемые в России тесты для диагностики лихорадки Эбола.
Ранее в Роспотребнадзоре со ссылкой на данные Africa CDC сообщили, что в провинции Итури Демократической Республики Конго зарегистрирована вспышка болезни, вызванной вирусом Эбола (ББВЭ). Сообщено о 246 подозрительных случаях, из которых 65 оказались летальными. По данным СМИ, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ситуацию со вспышкой эболы в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других государств.
В российском ведомстве сообщили также, что риск распространения лихорадки Эбола в РФ в настоящее время отсутствует.
Вирус Эбола впервые появился в 1976 году в Судане и ДРК. Одна из этих вспышек была зафиксирована у реки Эбола, от которой болезнь и получила название. По данным ВОЗ, средний коэффициент летальности при эболавирусной инфекции составляет около 50%.
Вирус передается людям при тесном контакте с кровью или другими жидкостями организма инфицированных животных. Эбола передается от человека человеку при тесном контакте (через нарушения кожного покрова или слизистую оболочку) с кровью, выделениями или другими жидкостями организма инфицированных людей, а также при косвенном контакте со средами, загрязненными такими жидкостями.
Симптомы включают лихорадку, сильную слабость, мышечные боли, головную боль и боль в горле. За этим следуют рвота, диарея, сыпь, нарушения функций почек и печени, а в некоторых случаях и кровотечения.