Что произошло за день: воскресенье, 17 мая

Более тысячи сбитых беспилотников за сутки, задержание директора сети заправок в Пятигорске, пожар в районе Северо-Восточной хорды в Москве, "Зенит" - чемпион России по футболу

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Минобороны РФ в воскресенье днем сообщило об уничтожении за сутки 1054 беспилотников.

- Из-за ограничений в аэропортах Москвы 51 самолет ушел на запасные аэродромы ночью и ранним утром.

- В Пятигорске задержали директора сети заправок, на одной из которых в субботу произошли взрыв и пожар. В результате ЧП госпитализированы три человека. Взрыв повредил газопровод и трансформаторную подстанцию.

- В Москве произошел пожар на складе стройматериалов на Амурской улице. Пламя было потушено на площади 300 кв. м. Движение по Северо-Восточной хорде в результате происшествия было перекрыто в обе стороны.

- Риска распространения лихорадки Эбола в России нет, сообщили в Роспотребнадзоре.

- Мирра Андреева и Диана Шнайдер выиграли турнир WTA 1000 в Риме.

- "Зенит" в рекордный 11-й раз стал чемпионом России по футболу, победив "Ростов".

- "Оранжевый" уровень погодной опасности объявлен в Московском регионе из-за жары, которую прогнозируют с 18 по 22 мая.

