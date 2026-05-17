Что произошло за день: воскресенье, 17 мая
Более тысячи сбитых беспилотников за сутки, задержание директора сети заправок в Пятигорске, пожар в районе Северо-Восточной хорды в Москве, "Зенит" - чемпион России по футболу
Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:
- Минобороны РФ в воскресенье днем сообщило об уничтожении за сутки 1054 беспилотников.
- Из-за ограничений в аэропортах Москвы 51 самолет ушел на запасные аэродромы ночью и ранним утром.
- В Пятигорске задержали директора сети заправок, на одной из которых в субботу произошли взрыв и пожар. В результате ЧП госпитализированы три человека. Взрыв повредил газопровод и трансформаторную подстанцию.
- В Москве произошел пожар на складе стройматериалов на Амурской улице. Пламя было потушено на площади 300 кв. м. Движение по Северо-Восточной хорде в результате происшествия было перекрыто в обе стороны.
- Риска распространения лихорадки Эбола в России нет, сообщили в Роспотребнадзоре.
- Мирра Андреева и Диана Шнайдер выиграли турнир WTA 1000 в Риме.
- "Зенит" в рекордный 11-й раз стал чемпионом России по футболу, победив "Ростов".
- "Оранжевый" уровень погодной опасности объявлен в Московском регионе из-за жары, которую прогнозируют с 18 по 22 мая.