Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,3%

Лидируют бумаги "Хэдхантера" и ВТБ

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на МосБирже в понедельник демонстрирует умеренный рост, отыгрывая как опубликованные в конце прошлой недели позитивные данные об уровне инфляции в РФ, так и продолжающийся рост мировых цен на нефть из-за сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2641,45 пункта (+0,29%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют позитивную динамику в пределах 1,9%.

Подорожали акции МКПАО "Хэдхантер" (+1,9%), ВТБ (+1,4%), "Интер РАО" (+1,2%), "Роснефти" (+0,9%), "МТС" (+0,8%), "Московской биржи" (+0,7%), "Газпрома" (+0,6%), "Русала" (+0,6%), "Татнефти" (+0,5%), "ММК" (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), Сбербанка (+0,3%), "Северстали" (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,3%), "НОВАТЭКа" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,1%), "НЛМК" (+0,1%), МКПАО "ВК" (+0,1%), МКПАО "Яндекс" (+0,1%), "префы" Сбербанка (+0,4%).

Подешевели акции "Полюса" (-2,1%), "Норникеля" (-0,7%), "ФосАгро" (-0,4%), "Группы компаний ПИК" (-0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,8%).

Инфляция в России в апреле 2026 года составила 0,14% после 0,60% в марте, 0,73% в феврале и 1,62% в январе, сообщил в пятницу Росстат. За январь-апрель текущего года цены в РФ выросли на 3,11%. Рост потребительских цен в апреле оказался существенно ниже ожиданий аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 0,26%; оказался ниже и недельной динамики, указывавшей на рост цен в апреле на 0,22%. Годовая инфляция, по данным Росстата, в апреле 2026 года замедлилась до 5,58% (аналитики ожидали 5,71%) с 5,86% на конец марта. На конец февраля годовая инфляция равнялась 5,91%, на конец января - 6,00%, на конец декабря - 5,59%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в апреле 2026 года составил 100,25%, в годовом выражении - 104,96%.

Росстат одновременно в пятницу опубликовал данные по инфляции с 5 по 12 мая (из-за праздника наблюдение за 8 дней). Рост потребительских цен в РФ с 5 по 12 мая составил 0,07% после снижения на 0,02% с 28 апреля по 4 мая, роста цен на 0,05% с 21 по 27 апреля, на 0,01% с 14 по 20 апреля, 0,00% с 7 по 13 апреля. Исходя из данных за 12 дней мая этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 12 мая замедлилась до 5,56% с 5,58% на конец апреля, если ее высчитывать из недельной динамики.

США и Израиль ведут активную подготовку к возможному возобновлению атак против Ирана, сообщила в субботу газета The New York Times, ссылаясь на ближневосточные источники. По их словам, ведется "самая масштабная с момента вступления в силу соглашения о прекращении огня подготовка к возможному возобновлению атак на Иран уже на следующей неделе". Газета отмечает, ссылаясь на американских чиновников, что если президент США Дональд Трамп решит возобновить военные удары, возможны более агрессивные бомбардировки иранских военных объектов и инфраструктуры.

Другой вариант, как говорят чиновники, состоит в том, чтобы отправить в Иран подразделения специального назначения для проведения операции по вывозу или уничтожению высокообогащенного урана, запасы которого спрятаны в подземном ядерном объекте в Исфахане. По данным официальных лиц, в марте на Ближний Восток прибыли несколько сотен бойцов спецподразделений, чтобы предоставить Трампу такую возможность. Однако источники указывают, что для такой операции потребуются тысячи военнослужащих вспомогательных войск, которые должны будут обеспечивать периметр безопасности и смогут вступить в бой с иранскими войсками. По признанию военных, такой вариант сопряжен с большим риском потерь.

Иранские власти уже заявили о готовности к возобновлению боевых действий. "Наши вооруженные силы готовы дать достойный ответ на любую агрессию. Ошибочная стратегия и неверные решения всегда приводят к ошибочным результатам", - написал в соцсети Х спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что иранской стороне стоит побыстрее принять решение о соглашении, так как иначе "ничего от них не останется". "То, что касается Ирана, часики тикают. Им лучше начать действовать быстро, или же от них ничего не останется", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

США и Израиль начали совместную операцию против Ирана 28 февраля. Боевые действия между США и Ираном были приостановлены 7 апреля, Израиль также прекратил удары. Перемирие истекало 22 апреля. 21 апреля Трамп заявил, что принял решение продлить перемирие, "пока иранцы не представят свое предложение, и обсуждения завершатся тем или иным образом". При этом он подчеркнул, что морская блокада продолжится, а американские военные будут сохранять готовность. В Тегеране в ответ заявляли, что блокада нарушает условия прекращения огня и отказывались от переговоров.

В свою очередь глава комиссии парламента Ирана по внешней политике и национальной безопасности Эбрахим Азизи заявил, что иранские власти скоро ознакомят общественность с разработанной системой регулирования грузоперевозок в Ормузском проливе и сбора пошлин с судов. "Иран подготовил механизм по управлению движением в Ормузском проливе по установленному маршруту и вскоре его представит", - приводит издание Iran International слова парламентария.

По его словам, из этой схемы извлекут выгоду лишь коммерческие суда и стороны, сотрудничающие с Ираном. Он добавил, что сбор пошлин будет идти на обеспечение специализированных услуг в рамках механизма.

Мировые цены на нефть 18 мая утром вновь демонстрируют рост после заметного повышения в конце прошлой недели - участники рынка продолжают следить за развитием ситуации вокруг конфликта на Ближнем Востоке. Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 07:01 мск увеличилась на 1,76%, до $111,18 за баррель, а фьючерсы на нефть WTI на июнь на Нью-Йоркской товарной бирже подорожали к этому времени на 2,07%, до $107,6 за баррель.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в пятницу. Негативное влияние на динамику рынка оказало разочарование инвесторов результатами американо-китайских переговоров, которые не привели к прорывам в сфере торговли или в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке.

Цены на нефть в конце прошлой недели продолжали расти в отсутствие ясности перспектив завершения ближневосточного кризиса и восстановления поставок через Ормузский пролив. Подорожание энергоресурсов способствует ускорению инфляции в США, тогда как американская экономика продолжает демонстрировать устойчивость. Как показали опубликованные в пятницу данные, индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в мае достиг максимума более чем за четыре года - 19,6 пункта против 11 пунктов в апреле. Между тем объем промпроизводства в Штатах в апреле увеличился сильнее ожиданий - на 0,7% к предыдущему месяцу, сообщила Федеральная резервная система. Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 0,3%.

На этом фоне трейдеры и эксперты уже не ждут от американского ЦБ снижения ключевой процентной ставки в текущем году и теперь допускают возможность ужесточения денежно-кредитной политики в США. В пятницу рынок оценивал вероятность повышения ставки Федрезерва на 25 базисных пунктов до конца года почти в 40% против 20% неделей ранее, по данным FedWatch.

Фьючерс на фондовый индекс S&P 500 в понедельник утром демонстрирует умеренно негативную динамику (-0,56%), что говорит о вероятном сохранении негативных настроений на фондовых биржах США 18 мая.

На фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в понедельник также наблюдается преимущественно негативная динамика акций. Так, фондовые индикаторы материкового Китая, Японии, Гонконга и Австралии снижаются на 0,7-1,3%, и лишь индекс Южной Кореи подрастает на 1,4%.