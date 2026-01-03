22 украинских БПЛА нейтрализовано за ночь над российской территорией

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотника, сообщили в министерстве обороны России.

По данным ведомства, 12 БПЛА нейтрализованы над территорией Республики Крым, шесть БПЛА - над территорией Краснодарского края, два БПЛА - над территорией Ростовской области, один БПЛА - над территорией Республики Адыгея, один БПЛА - над акваторией Азовского моря.

