ЕГЭ по истории станет превалирующим предметом для гуманитариев в 2027 году

Об этом заявил глава Рособрнадзора

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по истории в 2027 году станет превалирующим предметом для поступающих на ряд социально-гуманитарных направлений в российские вузы, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

"2026, так скажем, переходный. (...) А вот в 2027 году уже будут изменения, связанные с тем, что история будет превалирующим предметом при поступлении на гуманитарное направление. И здесь ребята, которые (...) осенью пришли в 10 класс, об этом знают. Мы не раз об этом в информационном поле говорили", - cказал он на пресс-конференции по старту кампании ЕГЭ 2026 года.

В июне 2025 года президент РФ Владимир Путин поддержал предложение ректора МГИМО Анатолия Торкунова сделать обязательным ЕГЭ по истории для поступления на гуманитарные и социально-экономические специальности в вузы.