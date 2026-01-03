Поиск

Минобороны заявило о контроле над селом Бондарное в ДНР

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Российские военные установили контроль над селом Бондарное в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ в субботу.

"Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Бондарное Донецкой Народной Республики", - говорится в его сообщении.

По данным ведомства, за сутки группировкой нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Закотное, Кондратовка, Константиновка, Малиновка и Резниковка в ДНР.

"Противник потерял до 220 военнослужащих, 11 боевых бронированных машин, 13 автомобилей и четыре артиллерийских орудия, в том числе два иностранного производства. Уничтожен склад материальных средств", - сообщили в Минобороны.

