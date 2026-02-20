Поиск

В Генштабе РФ заявили, что потери Украины превысили 1,5 млн военнослужащих

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - С начала специальной военной операции Украина потеряла более 1,5 млн военнослужащих, за 2025 год - более 520 тыс., сообщил начальник главного оперативного управления Генштаба РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

"Всего с начала специальной военной операции потери украинских войск превысили 1,5 миллиона человек", - сказал он в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".

"Их потери в 2025 году составили около 6 тыс. 700 танков и боевых бронированных машин, более 12 тыс. орудий и минометов, а в живой силе - свыше 520 тыс. военнослужащих", - заявил Рудской.

По его словам, Украина значительно утратила возможность восполнять армию за счет принудительной мобилизации.

"Количество ежемесячно мобилизуемых в среднем уменьшилось почти в два раза. Таким образом, формируется устойчивая тенденция к снижению численности украинской армии и, как следствие, к ограничению возможностей ВСУ по сопротивлению группировкам российских войск", - сказал генерал-полковник.

Генштаб РФ Сергей Рудской СВО Украина потери
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Генштаб РФ заявил о переходе под российский контроль в зоне СВО в 2016 году 900 кв. км

В Генштабе РФ заявили, что потери Украины превысили 1,5 млн военнослужащих

Минобороны РФ заявило о нейтрализации вечером 48 украинских БПЛА

Аэропорты Москвы из-за снегопада отменили 34 рейса и задержали 33

Трамп продлил на год ряд санкций против России

 Трамп продлил на год ряд санкций против России

Что произошло за день: четверг, 19 февраля

"Интерфакс" объявил победителя премии "За активную корпоративную политику в сфере раскрытия информации" за 2025 г.

Продавцов детских товаров обяжут дополнительно подтверждать право на льготный НДС

 Продавцов детских товаров обяжут дополнительно подтверждать право на льготный НДС

Шохин назвал шаг снижения ставки ЦБ в 0,5 п.п. недостаточным для возобновления инвестиций

 Шохин назвал шаг снижения ставки ЦБ в 0,5 п.п. недостаточным для возобновления инвестиций
Хроники событий
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 94 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8459 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 83 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 140 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 430 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });