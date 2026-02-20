В Генштабе РФ заявили, что потери Украины превысили 1,5 млн военнослужащих

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - С начала специальной военной операции Украина потеряла более 1,5 млн военнослужащих, за 2025 год - более 520 тыс., сообщил начальник главного оперативного управления Генштаба РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

"Всего с начала специальной военной операции потери украинских войск превысили 1,5 миллиона человек", - сказал он в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".

"Их потери в 2025 году составили около 6 тыс. 700 танков и боевых бронированных машин, более 12 тыс. орудий и минометов, а в живой силе - свыше 520 тыс. военнослужащих", - заявил Рудской.

По его словам, Украина значительно утратила возможность восполнять армию за счет принудительной мобилизации.

"Количество ежемесячно мобилизуемых в среднем уменьшилось почти в два раза. Таким образом, формируется устойчивая тенденция к снижению численности украинской армии и, как следствие, к ограничению возможностей ВСУ по сопротивлению группировкам российских войск", - сказал генерал-полковник.