Минобороны РФ заявило об ударах по связанным с ВСУ и ВПК Украины объектам энергетики

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Российская армия нанесла удары по объектам энергетики и портовой инфраструктуры, которые используются вооруженными силами и оборонными предприятиями Украины, сообщило Минобороны РФ в субботу.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение объектам энергетики и портовой инфраструктуры, используемым в интересах вооруженных сил и военно-промышленного комплекса Украины", - говорится в его сообщении.

По данным Минобороны, ударам подверглись места сборки и хранения беспилотников дальнего действия, радиолокационная станция противовоздушной обороны, позиции ВСУ в 156 районах.