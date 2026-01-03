Военные РФ уничтожили пусковую установку ЗРК IRIS-T украинской армии в зоне СВО

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Группировка войск "Днепр" в течение суток уничтожила пусковую установку зенитного ракетного комплекса (ЗРК) IRIS-T армии Украины, нанесла удары по украинским подразделениям в Запорожской и Херсонской областях, заявили в Минобороны РФ в субботу.

По данным ведомства, украинские потери в зоне ответственности группировки составили до 40 военнослужащих, пусковая установка зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ, девять автомобилей, три артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы. Также уничтожен склад материальных средств ВСУ.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка, Орехов Запорожской области и Садовое Херсонской области", - сказано в сообщении Минобороны.