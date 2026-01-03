Поиск

Двое детей убиты в Иркутской области

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Тела мальчика и девочки обнаружили в одной из квартир Усть-Илимска Иркутской области, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону в субботу.

Как говорится в сообщении, "тела двоих детей 6 и 8 лет с признаками насильственной смерти" были обнаружены ночью 3 января.

Следователи возбудили уголовное дело по пп. "а, в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух малолетних).

Как в свою очередь сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, рассматривается версия о причастности к трагедии отца детей.

"Правоохранительными органами устанавливаются причины и условия случившегося, а также причастность к произошедшему отца детей, скончавшегося в больнице от ножевого ранения", - говорится в сообщении.

По данным правоохранительных органов, мужчина мог нанести себе ранения после совершения убийства. Отмечается также, что накануне у него произошел конфликт с женой.

Усть-Илимск Иркутская область СКР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Лавров выразил Делси Родригес солидарность с народом Венесуэлы перед лицом вооруженной агрессии

МИД РФ призвал незамедлительно внести ясность в ситуацию с президентом Венесуэлы

Температура в Москве начнет постепенно понижаться в начале следующей недели

 Температура в Москве начнет постепенно понижаться в начале следующей недели

МИД РФ назвал действия США актом вооруженной агрессии против Венесуэлы

 МИД РФ назвал действия США актом вооруженной агрессии против Венесуэлы

Экстренное предупреждение из-за ветра до 33 м/с объявлено на Кубани

В МИД РФ заявили, что в ближайшее время сделают заявление по Венесуэле

Мишустин поручил активизировать борьбу с кибермошенниками

Более 30 авиарейсов задерживается на прилет и вылет в аэропорту Сочи

 Более 30 авиарейсов задерживается на прилет и вылет в аэропорту Сочи

22 украинских БПЛА нейтрализовано за ночь над российской территорией

Российские военные отразили две атаки ВСУ в районе Купянска
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8047 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });