Двое детей убиты в Иркутской области

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Тела мальчика и девочки обнаружили в одной из квартир Усть-Илимска Иркутской области, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону в субботу.

Как говорится в сообщении, "тела двоих детей 6 и 8 лет с признаками насильственной смерти" были обнаружены ночью 3 января.

Следователи возбудили уголовное дело по пп. "а, в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух малолетних).

Как в свою очередь сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, рассматривается версия о причастности к трагедии отца детей.

"Правоохранительными органами устанавливаются причины и условия случившегося, а также причастность к произошедшему отца детей, скончавшегося в больнице от ножевого ранения", - говорится в сообщении.

По данным правоохранительных органов, мужчина мог нанести себе ранения после совершения убийства. Отмечается также, что накануне у него произошел конфликт с женой.