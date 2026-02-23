Новый образец самолета "Байкал" совершил первый полет

Поиск

Самолет ЛМС-901 "Байкал" перед полетом. Архивное фото
Фото: Пресс-служба Минпромторга/РИА Новости

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Новый образец легкого многоцелевого самолета ЛМС-901 "Байкал" совершил первый испытательный полет на аэродроме АО "Уральский завод гражданской авиации" (УЗГА, Екатеринбург), он прошел успешно, сообщила пресс-служба предприятия.

Пятый опытный образец (третий летный) "Байкала" оснащен отечественным двигателем ВК-800 и воздушным винтом АВ-901. Самолет в воскресенье вечером выполнил полный круг над аэродромом и штатно осуществил посадку. Длительность полета составила 10 минут, самолет достиг высоты 300 м и набрал скорость 190 км/ч.

Перед летными испытаниями нового опытного образца специалисты УЗГА доработали носовую часть кабины экипажа (для безопасности при аварийной посадке), модернизировали основные опоры шасси, а также изменили угол установки крыла для исключения тенденции к преждевременному отрыву от ВПП при взлете при порывистом ветре. Эти изменения и будут проходить дальнейшие наземные и летные испытания.

Как сообщалось, первые летные испытания ЛМС-901 "Байкал" совершил в конце декабря 2025 года. Во время полета машина достигала скорости 210 км/ч и высоты 400 м. Согласно докладу летчиков, полет прошел штатно.

Перед выходом на пассажирские авиалинии "Байкалы" должны налетать 100 тыс. безаварийных часов при выполнении авиационных работ.

ЛМС-901 "Байкал" - легкий многоцелевой самолет для использования на местных воздушных линиях и выполнения широкого спектра авиационных работ. Воздушное судно способно перевозить до 9 пассажиров либо до 1 500 кг груза. Максимальная дальность полета составляет 1 500 км, а максимальная крейсерская скорость - 250 км/ч.

Турбовинтовой двигатель ВК-800 - разработка УЗГА для ЛМС-901 "Байкал", учебно-тренировочного самолета УТС-800, российско-белорусского регионального самолета ЛМС-192 "Освей" и ремоторизации локализованных самолетов L-410. Максимальные мощности варьируются от 807 л. с. до 870 л. с. в зависимости от применения.

