Президент РФ заявил о слаженных действиях российских военных в зоне СВО

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные в зоне СВО действуют слаженно и четко, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Вы твердо стоите за Россию, действуете слаженно и четко", - сказал он на церемонии вручения государственных наград участникам СВО.

Президент призвал участников СВО никогда не забывать об ответственности, которая на них возложена. "Мы все понимаем, какая ответственность на вас. Это, наверное, самое главное для офицера", - сказал Путин.

"Конечно, всегда человек думает о себе, своем здоровье, своей жизни и семье. Но ответственность за подчиненных и людей, которые рядом с вами, судьбами которых вы в известной степени управляете, это самое главное. Я вас прошу об этом самом главном никогда не забывать", - подчеркнул он.

В понедельник Путин вручил "Золотые звезды" девяти Героям России, а двух военнослужащих наградил орденами Мужества.

После награждения за бокалом шампанского Путин пообщался с награжденными в неформальной обстановке. "Поздравляю вас с госнаградами... С Днем защитника Отечества - с вашим днем", - сказал президент РФ.

Церемония награждения состоялась в представительском кабинете президента в Кремле.


