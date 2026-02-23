Путин почтил память павших воинов у Могилы Неизвестного Солдата

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в День защитника Отечества приехал в Александровский сад, чтобы по традиции почтить память павших воинов.

Военнослужащие Президентского полка установили к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены венок с лентой триколором.

Путин, преклонив колено, поправил ленту венка, после чего в знак почтения памяти всех погибших защитников Родины, склонив голову, постоял некоторое время в безмолвии.

Вместе с главой государства, как и в прошлом году, в церемонии приняли участие российские военные, удостоенные в этот день в Кремле звания Героя России, и министр обороны Андрей Белоусов.

Церемония завершилась маршем роты Почетного караула, после чего президент попрощался с военнослужащими.