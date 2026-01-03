Поиск

Очереди машин перед Крымским мостом устранены

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Очереди к досмотровым пунктам при въезде на Крымский мост полностью ликвидированы, сообщили в субботу в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"22:00. С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к ручным досмотровым пунктам нет", - говорится в сообщении.

Значительные очереди перед Крымским мостом наблюдаются второй день подряд. В субботу к 14:00 в ожидании досмотра находились более 1,1 тыс. автомобилей, к 15:00 - уже свыше 1,5 тыс. После 18:00 их число начало снижаться.

