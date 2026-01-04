Что случилось этой ночью: воскресенье, 4 января

Мадуро с женой доставили в следственный изолятор в Бруклине, и.о. президента Венесуэлы назначена Делси Родригес, КНДР провела ракетные испытания

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Президента Венесуэлы Николаса Мадуро с женой под конвоем доставили в федеральный следственный изолятор (MDC) в Бруклине. До этого они прошли процедуру снятия биометрических данных в штаб-квартире Управления по борьбе с наркотиками (DEA) в Нью-Йорке. На следующей неделе им предъявят обвинения, связанные с наркоторговлей.

- Обязанности президента Венесуэлы будет исполнять Делси Родригес, ранее занимавшая пост вице-президента, постановил Верховный суд страны.

- США не станут размещать войска в Венесуэле, если Родригес будет сотрудничать с Вашингтоном, заявил Трамп. Он подчеркнул, что его администрация неоднократно связывалась с Родригес, и "она понимает" сложившуюся ситуацию.

- Газета The New York Times сообщила, что в результате атаки США на Венесуэлу погибли не менее 40 человек, включая военных и гражданских.

- Силы ПВО в течение ночи сбили 90 украинских беспилотников над территорией РФ, в том числе 11 - над Московским регионом.

- Военные КНДР провели испытание нескольких баллистических ракет, сообщило агентство "Ренхап". Ракеты запустили с полигона близ Пхеньяна в восточном направлении. Это первые подобные испытания КНДР в 2026 г.