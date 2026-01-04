Поиск

Что случилось этой ночью: воскресенье, 4 января

Мадуро с женой доставили в следственный изолятор в Бруклине, и.о. президента Венесуэлы назначена Делси Родригес, КНДР провела ракетные испытания

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Президента Венесуэлы Николаса Мадуро с женой под конвоем доставили в федеральный следственный изолятор (MDC) в Бруклине. До этого они прошли процедуру снятия биометрических данных в штаб-квартире Управления по борьбе с наркотиками (DEA) в Нью-Йорке. На следующей неделе им предъявят обвинения, связанные с наркоторговлей.

- Обязанности президента Венесуэлы будет исполнять Делси Родригес, ранее занимавшая пост вице-президента, постановил Верховный суд страны.

- США не станут размещать войска в Венесуэле, если Родригес будет сотрудничать с Вашингтоном, заявил Трамп. Он подчеркнул, что его администрация неоднократно связывалась с Родригес, и "она понимает" сложившуюся ситуацию.

- Газета The New York Times сообщила, что в результате атаки США на Венесуэлу погибли не менее 40 человек, включая военных и гражданских.

- Силы ПВО в течение ночи сбили 90 украинских беспилотников над территорией РФ, в том числе 11 - над Московским регионом.

- Военные КНДР провели испытание нескольких баллистических ракет, сообщило агентство "Ренхап". Ракеты запустили с полигона близ Пхеньяна в восточном направлении. Это первые подобные испытания КНДР в 2026 г.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Пекине призвали США гарантировать безопасность Мадуро и освободить его

Что случилось этой ночью: воскресенье, 4 января

Родригес будет исполнять обязанности президента Венесуэлы

 Родригес будет исполнять обязанности президента Венесуэлы

Мадуро доставлен в следственный изолятор в Бруклине

Вертолет с Мадуро на борту приземлился в районе Манхэттена

 Вертолет с Мадуро на борту приземлился в районе Манхэттена

Не менее 40 человек погибли в результате атаки США на Венесуэлу

Мадуро вывели из самолета, приземлившегося в штате Нью-Йорк

CBS сообщил, что Мадуро доставлен в федеральный следственный изолятор в Бруклине

 CBS сообщил, что Мадуро доставлен в федеральный следственный изолятор в Бруклине

Мадуро доставили в США

Макрон считает события в Венесуэле "избавлением от диктатуры"

 Макрон считает события в Венесуэле "избавлением от диктатуры"
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8055 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 54 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });