Движение по трассе Р-241 ограничено в Самарской области из-за плохой погоды

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Власти Самарской области из-за непогоды временно ограничили движение транспорта на автотрассе Р-241, сообщается на сайте компании "Поволжуправдор".

"С 10:00 (мск) в Самарской области на участках автомобильной дороги Р - 241 "Казань-Буинск-Ульяновск, подъезд к г. Самара" введено ограничение движения для маршрутных транспортных средств и грузового транспорта", - говорится в сообщении.

Причина ограничений: неблагоприятные погодные условия (сильный снег, метель, ограниченная видимость).