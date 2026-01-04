Более десятка авиарейсов задерживаются на вылет и прилет из-за непогоды в Казани

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Метель в Казани стала причиной задержки авиарейсов.

Так, согласно онлайн-табло аэропорта Казани на вылет задерживаются рейсы в Екатеринбург, Сочи и Санкт-Петербург. На прилет - из Новокузнецка, Уфы, Алматы, Москвы, Ташкента, Нижнего Новгорода, Бишкека, Оренбурга, Санкт-Петербурга.

Помимо этого, из-за непогоды в районе аэропорта Казани воздушные суда, следовавшие из Шри-Ланки, Новокузнецка, Москвы и Ташкента, "ушли" на запасные аэродромы в Самару, Уфу, Москву (Шереметьево) и Нижний Новгород соответственно, сообщается в телеграм-канале воздушной гавани.