Двое школьников погибли в Татарстане, упав в колодец

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в Татарстане после гибели двоих детей, упавших в колодец, сообщает пресс-служба прокуратуры республики в воскресенье.

По предварительной информации ведомства, погибшим мальчикам по 10 лет. Их тела были обнаружены 4 января в одном из колодцев города Менделеевска (Татарстан), расположенном рядом с несанкционированной детской горкой.

Дело расследуется по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Прокуратура контролирует его ход.