Трасса Р-239 временно закрыта в Оренбургской области из-за снегопада

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Власти Оренбургской области в из-за непогоды ограничили движение по федеральной трассе Р-239, сообщает ГАИ региона в своем телеграм-канале.

"В связи с ухудшением погодных условий (сильной метелью и недостаточной видимостью) с 16:45 введено временное прекращение движения для всех типов транспортных средств на участке автомобильной дороги федерального значения "Казань - Оренбург - Акбулак - граница с Республикой Казахстан", - говорится в сообщении.

Для обеспечения безопасности дорожного движения задействованы сотрудники Госавтоинспекции и дорожных организаций.

Оренбургская область
