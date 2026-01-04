Больше тысячи машин скопилось в очереди перед Крымским мостом

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Количество машин в ожидании досмотра перед въездом на Крымский мост достигло 1,1 тысячи в воскресенье вечером, сообщили в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"17:00. В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 450 транспортных средств. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 650 транспортных средств", - говорится в сообщении.

Время ожидания оценивается в два часа с обеих сторон.

Значительные очереди перед Крымским мостом наблюдаются третий день подряд. В субботу на пике в ожидании отмечалось более 1,5 тысячи автомобилей, большая часть машин ожидала досмотра со стороны Тамани.