Мужчина и двое детей погибли на железнодорожном перегоне в Усолье-Сибирском

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Мужчина и двое детей смертельно травмированы грузовым поездом в городе Усолье-Сибирское Иркутской области, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры в воскресенье.

"По предварительным данным, сегодня в вечернее время на 5115 км перегона Усолье-Сибирское - Мальта Восточно-Сибирской железной дороги подвижным составом грузового поезда смертельно травмированы три человека", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в числе погибших двое несовершеннолетних.

Транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР сообщает, что по факту гибели мужчины и двоих несовершеннолетних следователем Иркутского следственного отдела на транспорте возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение смерти по неосторожности двух и более лиц).

Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги, на движение других поездов ситуация не повлияла.