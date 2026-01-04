Все федеральные и региональные трассы открыты в Саратовской области

Некоторые участки федеральных трасс открыты в Татарстане

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Власти Саратовской области восстановили проезд по всем федеральным и региональным трассам на территории региона, сообщил губернатор Роман Бусаргин в своем телеграм-канале в воскресенье.

"На данный момент сняты все ранее введенные ограничения на проезд некоторых видов транспорта по участкам федеральных автодорог. По региональным дорогам также нет ограничений - проезд обеспечен по всем участкам", -написал Бусаргин.

На самые сложные участки были направлены силы отряда тяжелой техники областной службы спасения - в Калининский район, а также на границу Балашовского и Самойловского районов, добавил губернатор.

Ограничения сняты и на ряде участков федеральных автотрасс в Татарстане, сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС.

"С 19.00 сняты временные ограничения движения для грузовых транспортных средств и автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки, на участках автомобильных дорог Р-241 "Казань - Буинск - Ульяновск", (с км 0+000 по км 136+969); - А-151 "Цивильск - Ульяновск", М-7 "Волга" "Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань" , М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань подъезд к городу Киров", - говорится в сообщении.

Остаются ограничения на участках федеральных автотрасс Р-239 "Казань - Оренбург" для грузовых транспортных средств и автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки и для всех типов транспортных средств на автодороге М-5 "Урал".

Федеральные автотрассы в регионах Поволжья закрывали из-за сильного снегопада и ураганного ветра с туманом.