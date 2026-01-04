Четыре московских аэропорта за два часа воскресенья обслужили 129 рейсов

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Московские аэропорты в воскресенье с 18:00 до 20:00 мск обеспечили прилет и вылет 129 самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

"129 воздушных судов на прилет и вылет обслужили аэропорты московского региона - Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский - с 18:00 до 20:00 мск сегодня (в воскресенье, 4 января)", - написал он в мессенджере Max.

"Авиатранспортная система страны демонстрируют устойчивость к попыткам вмешательства извне", - констатировал Кореняко.

По его словам, "медиа публикуют некорректную информацию о скоплениях пассажиров и очередях, сотнях задержанных рейсов, разбавляя свои сообщения архивными видео, не имеющими ничего общего с реальностью".

"Просим пассажиров доверять только официальным источникам информации, включая официальные социальные сети авиакомпаний и аэропортов, а также профессиональным СМИ", - сказано в сообщении.