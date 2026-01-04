Поиск

Пять человек пострадали из-за взрыва газа в Чечне

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Произошло возгорания в частном домовладении в городе Шали (Чечня), в результате происшествия пострадали пять человек, врачи оценивают состояние пострадавших как средней тяжести, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

"По предварительной информации, утечка газа произошла из-за неисправности газовой плиты. В результате происшествия пострадали 5 человек, из них двое малолетних детей 2025 года рождения. Врачи оценивают состояние пострадавших как средней тяжести", - сказал собеседник агентства.

Отмечается, что прокуратура и следователи организовали проверку в связи с инцидентом.

Чечня СКР
