Ребенок из Херсонской области, пострадавший при ударе ВСУ, госпитализирован в РДКБ Минздрава

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Пострадавший в результате удара ВСУ в Хорлах в Херсонской области ребенок госпитализирован в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава РФ.

"В Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России госпитализирован 12-летний ребенок, получивший тяжелую минно-взрывную травму в результате атаки беспилотников ВСУ в Хорлах Херсонской области в ночь на 1 января", - сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава в понедельник.

Там отметили, что после проведения телемедицинской консультации с врачами РДКБ Минздрава России было принято решение о переводе пострадавшего в федеральную клинику.

"В сопровождении специалистов службы медицины катастроф ребенок транспортирован в Москву и госпитализирован сегодня в отделение реанимации и интенсивной терапии РДКБ Минздрава России. Дорогу пациент перенес удовлетворительно", - уточнили в пресс-службе.

"Пациент поступил в тяжелом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких. Сразу после поступления ему было выполнено комплексное лабораторно-инструментальное обследование, в том числе компьютерная томография головного мозга, грудной и брюшной полости. В ближайшее время мультидисциплинарной командой будет определена дальнейшая тактика лечения и необходимость проведения хирургического вмешательства", - цитирует пресс-служба слова руководителя Центра анестезиологии, реанимации, интенсивной терапии и экстракорпоральных методов лечения РДКБ Дмитрия Прометного.

Ранее медицинская помощь пациенту была оказана в медицинских организациях Херсонской области и Республики Крым, добавили в пресс-службе.

