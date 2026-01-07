Поиск

В заведениях общепита в Херсонской области запретили проведение массовых мероприятий

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Запрет на проведение массовых мероприятий в заведениях общественного питания ввели на территории Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в среду.

"Запрещается проведение организованных праздничных мероприятий (корпоративов) в заведениях общественного питания численностью более 10 человек", - написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, соответствующий указ уже подписан, он вступает в силу немедленно.

Ранее Сальдо сообщил, что в ночь на 1 января ВСУ нанесли удар несколькими беспилотниками по зданию кафе и гостиницы в селе Хорлы. По данным Следственного комитета РФ, в результате атаки пострадали не менее 60 человек, 29 человек погибли. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

Херсонская область Владимир Сальдо
